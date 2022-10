Libreng sakay arangkada sa Bilibid

Hindi na kailangan pang maglakad ng ilang kilometro o magrenta pa ng habal-habal ang mga dadalaw para makarating sa New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City kung saan nakakulong ang kanilang mga mahal sa buhay.

Inilunsad ng Bureau of Corrections (BuCor) ang libreng sakay para sa mga dalaw ng mga preso sa NBP.

Ayon kay BuCor Superintendent Eduardo Alipit Jr., may tamang pick up at drop off points sa mga sasakay na dalaw kabilang na rito sa Minimum Security Compound, Medium Security Compound at Reception Diagnostic Center. (Betchai Julian)