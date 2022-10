Laure, Uste tiniris Baste

Mga laro ngayon: (Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — Perpetual vs UP

12:30pm — Adamson vs SSC-R

3:00pm — Mapua vs San Beda

5:30pm — JRU vs Arellano

NAKATUWANG ni Eya Laura sina Mary Joe Coronado at rookie Regina Grace Jurado sa pagbitbit sa University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses kontra San Sebastian College-Recoletos Lady Stags, 25-16, 25-21, 25-18 sa Shakey’s Super League Collegiiate Pre-Season Tournament, Sabado sa Rizal Memorial Coliseum.

Nagtala si Coronado ng 4 at 6 points sa ikalawa at ikatlong set dagdag ang 2 service aces para sa kabuang 12 puntos, habang si Jurado ay umiskor ng 4 sa una, 1 sa ikalawa at 5 sa ikatlong set para sa kabuuang 10 puntos para sa UST na itinala ang ikalawang sunod na panalo at masolo ang pagkapit sa liderato sa Pool B.

Pinasalamatan naman ng maalamat na SSC-R coach Roger Gorayeb kahit nabigo ang matinding paglalaro ng mga manlalaro ng UST partikular ang rookie na si Xyza Rufel Gula na nagtala ng anim na puntos.

“Yung isa ang liit-liit kung pumalo parang katapusan na ng mundo,” nasabi lamang ni Gorayeb.

Tanging sa ikalawang set lamang ginamit si Laure kung saan nagtala ito ng dalawang puntos.

Tumuling din sa UST sina Althena Soppia Abbu, Elisha Juliene Apostol at Jonn Perdido na kapwa may 9 puntos. (Lito Oredo)