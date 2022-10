Kapuso actor, 4 pa timbog sa shabu

Arestado ang anak ng beteranong aktor na si Bembol Roco at Kapuso actor na si Dominic Roco, kasama ang apat na iba pa, matapos umanong maaktuhan na bumabatak ng droga ang ilan sa kanila sa isang buy-bust operation sa Loyola Heights, Quezon City kahapon ng madaling araw.

Bukod kay Roco, 33-anyos, kinilala ang iba pang mga suspek na sina Reynaldo Sanchez, alyas Pogi, 45; Eugene Marvin Tolentino, 27; Renz Anthony Cruz, 33; at ang nag-iisang babae na si Dexie Diamante, babae, 21.

Nakumpiska sa mga ito ang 16 na sachet ng umano’y shabu na tumitimbang ng 15 gramo at nagkakahalaga ng P102,200 at anim na piraso ng ziplock na may laman na 10 gramo ng high grade na marijuana o kush at may street value na P14,000.

Nabatid na ang talagang target ng operasyon ay si Sanchez, ang may-ari ng bahay sa Don Antonio Heights Zuzuarregui, Brgy. Holy Spirit sa Quezon City kung saan nadakip ang mga suspek bandang ala-1:20 ng madaling-araw.

Gayunman, naabutan ng pulisya ang iba pang suspek na nasa akto na bumabatak kaya inaresto ang mga ito.

Ayon kay PLt. Anthony Dacquel, hepe ng investigation division ng Holy Spirit Police Station, na dalawang buwan din nilang binantayan ang bahay ni Sanchez dahil sa impormasyon na iba’t ibang mukha ang nakikitang labas-masok dito bukod pa sa madalas itong pinagmumulan ng mabahong amoy ng usok.

Sa nasabing bahay din nakabili ang poseur buyer ng P500 gramo habang bumabatak ng shabu ang tatlong suspek. Ilang sandali ay dumating naman ang dalawa pa para bumili ng droga.

Tinangka umanong magpulasan ang mga suspek pero nakorner sila ng mga pulis.

Sasampahan ang mga ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensicve Dange¬rous Drugs Act of 2002.

Si Dominic ay isa sa kambal na anak ng premyadong aktor na si Bembol. Ang kambal nitong si Felix ay napapanood naman sa mga sexy movie ng Vivamax.

Huling napanood si Dominic sa GMA teleserye na False Positive. Ang iba pang kinabilangan niyang teleserye ay Ang Dalawang Ikaw, Contes¬sa, My Special Tatay, The Gift, Destined To Be Yours, Juan Happy Love Story, Magkano Ba Ang Pag-ibig, Katipunan, Broken Vow, Sisid, Grazilda, Zorro at Super Twins.

Nagbida rin si Dominic sa mga indie films na Sleepless, Ang Nawawala, Liway at I’m Drunk, I Love You. (Kiko Cueto, Ruel Mendoza, Dolly Cabreza)