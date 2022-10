Ginaya ng mga faney: Anne kabogera sa new hairstyle

Kabogera agad ang bagong hairdo ni Anne Curtis, ha!

Parang first time ko ngang nakita si Anne na short hair, o halos ka-level ng ears niya ang length ng kanyang buhok. At in fairness, super bagay naman sa kanya.

Actually, ang maganda kay Anne, dahil super pretty nga ng kanyang face, kaya lahat yata ng klase ng buhok, bagay sa mukha niya. At sabi nga, super suwerte ni Anne, dahil wala siyang pinipiling anggulo, ha!

Di ba, may mga artista na kahit anong anggulo bagay sa kanya. At marami ring artista na may anggulo lang talaga. Na kahit sa mga simpleng photo session lang, like sa mga party, dapat ay perfect ang angle nila, para lalo silang maging maganda sa paningin ng marami.

But sa case ni Anne, as in perfect talaga sa kanya ang kahit na anong hair.

Yes, super trend setter na nga si Anne, na heto nga, makikita mo na sa social media ang mga girls na ginaya ang hair niya, ha! May mga gays of course na hindi nagpatalbog, at nag-feeling Anne Curtis din sila. (Rb Sermino)