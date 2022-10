Elle, Derrick kumpirmadong magdyowa

Masaya ang Kapuso hunk na si Derrick Monasterio na nanalo siya bilang Outstanding TV Actor of the Year sa 2nd Diamond Excellence Awards para sa pagganap niya sa teleserye na Return To Paradise.

Ito raw ang kauna-unahang award niya bilang aktor kaya sobra ang pasasalamat niya. Nauwi rin ni Derrick ang special award as Male Star of the Night.

“Thank you 2nd diamond excellence awards for recognizing my talents, hardwork, and sacrifices. #1stActing Award. And oh, thanks for this unexpected male star of the night too ❤️,” post ni Derrick sa Instagram.

Kabilang sa nag-congratulate kay Derrick ay ang leading lady niya sa Return To Paradise na si Elle Villanueva.

“Proud of you deedee!!” comment ni Elle sa IG post ng aktor.

May balitang nagkakamabutihan na raw sina Derrick at Elle kahit matagal nang tapos ang taping nila ng kanilang teleserye. Ilang beses daw nakita ng mga Marites na magkasama ang dalawa o baka naman promo pa rin ito ng Return To Paradise kaya naman mataas ang ratings nito?

Anyway, wala namang masama kung magkatuluyan ang dalawa dahil pareho naman silang single ang available. (Ruel Mendoza)