Elisse, McCoy kakilig landian sa dagat

Grabe ang pakilig nina McCoy de Leon, Elisse Joson sa Instagram. Nilanggam ang IG account ni McCoy dahil sa makapigil hiningang mga landian, harutan, lambingan nila sa dagat.

Eh, dahil nasa beach nga sila, kaya super sexy ni Elisse, at topless naman si McCoy, na kahit walang abs, iba pa rin ang dating ng appeal sa mga fan.

“Happy. I Love You @elissejosonn!” simpleng caption ni McCoy.

Na sinagot naman agad-agad ni Elisse na, “Love u so much.”

Kanya-kanyang message na magkahalong kilig, happy ang mga netizen. Sobrang nakaka-good vibes nga raw ang dalawa.

Message nga nila sa McCoy-Elisse:

kenji.kido.08, “Ang sweet! Love you both!”

apelino_01, “Walang kupas mula noon hanggang ngayon McLisse ang sweett.”

ateliz07, “So happy for the both of you.”

ferrymercy, “Kahit thunders na kikiligin ka talaga.. sweetness overload.”

ako_si_dhong, “Stay in love Elisse & Mccoy.”

Well, sana all talaga katulad nina McCoy, Elisse, na habang tumatagal, lalong nagiging sweet sa isa’t isa, ha! (Rb Sermino)