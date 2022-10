Dominic Roco timbog sa droga

Naaresto ang Kapuso actor na si Dominic Roco kasama ang apat pang tauhan sa isang ginawang buy-bust operation sa Quezon City.

Ayon sa report, ang main target ng operation ay ang nagngangalang Reynaldo Sanchez na taga-Don Antonio Heights, Barangay Holy Spirit. Nagkataon na nandoon din sa pinangyarihan ng operasyon si Roco na kasama ang isang babae at dalawa pang lalake.

Nakumpiska ang 15 grams of suspected shabu na may halagang P102,000, at 10 grams of alleged marijuana na may worth na P14,000.

Haharap ang aktor at ang mga kasama niya sa kasong violation of Republic Act No. 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Si Dominic Roco ay isa sa kambal na anak ng premyadong aktor na si Bembol Roco. Kambal ni Dominic ay si Felix Roco na napapanood sa mga sexy movies ng Vivamax.

Huling napanood si Dominic sa GMA teleserye na False Positive. Ang iba pang kinabilangan niyang teleserye ay Ang Dalawang Ikaw, Contessa, My Special Tatay, The Gift, Destined To Be Yours, Juan Happy Love Story, Magkano Ba Ang Pag-ibig, Katipunan, Broken Vow, Sisid, Grazilda, Zorro at Super Twins.

Nagbida rin si Dominic sa mga indie films na Sleepless, Ang Nawawala, Liway at I’m Drunk, I Love You. (Ruel Mendoza)