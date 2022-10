DOE paiigtingin implementasyon ng LPG Law

Nangako si Energy Secretary Raphael Lotilla na suportado ng Department of Energy (DOE) na mapatupad ang Republic Act No. 11592 o mas kilalang bilang LPG Industry Regulation Act.

Ginawa ng kalihim ang pangako sa pulong kasama ang mga miyembro ng liquefied petroleum gas (LPG) industry kabilang ang mga kinatawan ng LPG Marketers’ Association, LPG Industry Association, Petron Gasul, Solane of Isla Petroleum, Phoenix LPG, South Pacific Inc., Regasco, Pascal Resources, Brenton, Liquigaz, at Ferrotech Steel. Dumalo rin sina Energy Undersecretary Alessandro Sales at iba pang empleyado ng DOE noong Sabado, Setyembre 30.

Naaprubahan at lalagdaan na rin aniya sa linggong ito ang tatlong natitirang Implementing Rules and Regulations ng batas na license to ope­rate para sa pagpapapalit ng basyo at improvement programs, at mga rule at procedure para sa mga kasong administratibo.

Inirekomenda rin ni Lotilla ang pagbuo ng malawakang task force kasama ang mga ahensya ng Department of Trade and Industry, Philippine National Police at mga local government unit na tutulong sa DOE para sa pagbabantay sa LPG industry at maparusahan ang mga tiwaling negos­yante.

Naging ganap na batas ang LPG Law noong October 2021 kung saan ay la­yon nito na maprotektahan ang mga konsyumer laban sa mga negosyanteng nagbebenta ng pekeng gasul at substandard na mga basyo ng LPG.