Cong, Cardema bardagulan sa forum

Tinawag ni Kabataan party-list Rep. Raoul Manuel si National Youth Commission (NYC) chairman Ronald Cardema na bastos dahil sa agaw-eksena nitong pagsugod sa isang forum sa Quezon City kung saan siya ang panauhin, Sabado ng umaga.

Sinadya umanong mag-gatecrash ni Cardema sa nasabing forum at walang pakialam na umupo sa mesa upang maka-face to face si Manuel at harapan itong binanatan sa akusasyon nito na kurakot siya at winalanghiya niya ang pondo ng NCY.

Harapang hinamon ni Cardema ang mambabatas na patunayang binutas niya ang bulsa ng komisyon dahil sa palpak na paghawak sa pondo nito, bagay na dinedma lang ng kongresista.

Iginiit nni Cardema na walang basehan ang akusasyon ni Manuel dahil kahit ang Commission on Audit (COA) ay walang nakitang anomalya sa operasyon at gastusin ng NYC.

Hindi naitago ni Cardema ang kanyang gigil sa mambabatas dahil bukod sa inakusahang corrupt siya, nagbanta pa umano ito na haharangin sa Kamara ang panukalang budget ng NYC hanggang hindi siya nagbibitiw.

“Walang saysay ang deliberations para sa budget ng NYC hangga’t ganoon ang tipo ng pamumuno kaya, Mr. Speaker, we call for the resignation of NYC chairperson Ronald Cardema, kung hindi po siya magre-resign dahil kumakapit siya sa kanyang posisyon, dapat palitan na siya,” giit ni Manuel sa Kamara.

Samantala, sinabi ni Manuel na sa halip umanong sagutin ang nadiskubreng anomalya ay pilit na inililihis ni Cardema ang usapin at patuloy ang pagbanat sa Kabataan party-list.

Kinuwestiyon ni Manuel ang patuloy na hindi umano pagsagot ng NYC sa mga anomalyang naungkat ng Commission on Audit kaugnay sa paggamit ng pondo ng ahensya na muling nakuwestiyon sa deliberasyon ng Kamara sa 2023 national budget.

Partikular umano ang paggamit ng Sangguniang Kabataan (SK) training fund na inilaan para sa red-tagging at counterinsurgency. (Jonas Garsota/Eralyn Prado)