Citizen Duterte eeksena sa ‘Wowowin’

Kumalat ang mga photo nina Willie Revillame, kasama si former President Rodrigo Duterte, at Sen. Bong Go, sa social media.

At ang kuwento, dapat nga raw abangan ang guesting ni dating Pangulong Duterte sa “Wowowin” ng ALLTV.

Honored nga ang “Wowowin” host dahil hindi pa rin umano siya nakakalimutan ni Digong.

Malamang ay next year na magaganap ang TV appearance ni Citizen Duterte sa bagong studio ng “Wowowin” sa Starmall, EDSA, Mandaluyong City.

Magiging light lang umano ang usapan nila ng dating Pangulo dahil aminado ang huli na baka may mga tanong si Willie sa kanya na baka hindi na nito maalala bunga na rin ng pagreretiro nito sa gobyerno.

At gaya ng mga ilang engagements ni Digong, posibleng karay nito si Sen. Bong Go sa guesting sa show. Ayon pa raw kay Go, mamimigay ang dating Pangulo ng mga papremyo sa late night show ng ALLTV.

Masaya si Willie na kinikilala siya bilang mabuting kaibigan ni Digong at pumayag sa kanyang imbitasyon sa show.

Iisa kasi umano ang kanilang layunin na mas mapaganda pa ang buhay ng ating mga kababayan. (Batuts Lopez)