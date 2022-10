Cabanero, Tigers nilapa Falcons

ITINALA ni Nic Cabanero ang kanyang career-high at natapatan ang nagdaang season-high na 33 puntos upang buhatin ang University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers sa buwena-manong panalo ang bagong coach na si Bal David sa pagdagit sa host Adamson Soaring Falcons, 69-60, Sabado sa pambungad na laro ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Naging malaking kasangkapan ang sophomore combo-guard na si Cabanero upang punan ang nawalang kontribusyon galing sa over-aged players na sina Sherwin Concepcion at Bryan Santos na hindi na pinayagan pang makalaro, upang bigyan ng unang panalo sa kanyang coaching career ang tinaguriang “The Flash” ng professional league.

Natapatan rin ni 18-anyos na si Cabanero ang naitalang season-high nina dating Far Eastern University Tamaraws guard RJ Abarrientos na naglalaro na ngayon sa Ulsan Hyundai Mobis Phoebus sa Korean Basketball League (KBL) at De La Salle University Fil-Am guard Deschon Winston sa nagdaang 84th season.

Ito rin ang kauna-unahang pagkamada ng isang UST player ng 30 puntos sapol nang humirit si Marvin Lee sa panalo laban sa UE sa bisa ng 79-68 noong Season 81.

“Sobrang overwhelmed and blessed kasi pinagdadasal ko kasi I’m turning 19 kasi this Monday. Lagi kong ipinagdadasal na ibigay sa amin itong first win, hindi lang first pati ‘yung upcoming games,” wika ni Cabañero.

Bumuslo ng kabuuang 13-of-18 si Cabanero kasama ang 4 assists, 2 rebounds at 1 steal. (Gerard Arce)