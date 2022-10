Binoe inoperahan sa puso

Sumailalim sa operasyon sa kanyang puso ang aktor at ngayo’y Senador Robin Padilla bunga ng palaging pagsumpong ng kanyang high blood.

Ang kanyang asawang si Mariel Padilla ang nag-post tungkol dito sa kanyang Instagram account nitong Sabado.

“We had a successful heart procedure, its been a rollercoaster of emotions for us but now ultimately we are just so grateful and we are so blessed that Robin is okay.

Nagpasalamat si Mariel sa mga doktor at nurse na nag-alaga kay Binoe upang maging maayos ang kalagayan nito.

“Thank you for your prayers…Praise God!” dagdag pa ni Mariel.

Sa naturang video clip din ay makikita ang kanilang cute na mga anak na tuwang-tuwa dahil maayos ang naging takbo ng operasyon. Get well soon at thank you Allah ang mensahe nila sa kanilang daddy.

Makikita ring sinusubuan ng aktres ang kanyang asawa habang nakahiga sa hospital bed.

Hunyo nitong taon nang makaranas ng problema sa kanyang puso si Binoe. Nasa Spain siya noon kasama sina Mariel.

“Napakahirap intindihin ng nangyari sa akin. Wala akong kahit anong sakit pero bigla na lang ako nawalan ng lakas sa tuhod ko habang naglalakad sa parke dahilan para kagyat ako umupo sa ilalim ng puno.

Nagdilim ang paningin ko at bumagsak ako sa puno sa likod ko. Hilong hilo ako,” anang senador sa kanyang Facebook account nitong Hunyo.

“Nahihirapan na ako huminga. Bumibigat ang dibdib ko. Kailangan ko na pumunta sa ospital,” pag-alala pa ni Robin sa dinanas nitong sakit. Minabuti na raw niyang magpunta noon sa ospital.

“Nararamdaman ko na naman na nawawalan ng lakas ang tuhod ko. Parang babagsak na naman ako. Pagtingin ko sa kaliwa ng entrance gate nakita ko ang clinic. Pinuntahan ko agad ito, pumasok at sinalubong ako ng nurse na marunong mag-Inglis. Sinabi ko sa kanya ang nangyayari sa akin.

Pinaupo niya ako kinunan ng BP, 200/150. Nagulat ang nurse. Inulit ganon ulit,” aniya pa.

Sumunod na lang daw si Mariel sa ospital dahil namamasyal ito noon kasama ang anak. Wala siyang idea na nagtungo na pala sa ospital ang asawa.

May mga test daw na ang ginawa kay Robin habang nasa Spain noon. Na-discharge siya noong normal naman daw resulta at niresetahan lang siya ng gamot para sa alta presyon.

Dulot nga marahil ng tagpong iyon sa Spain at sa bigat ng trabaho nito ngayon sa Senado, minabuti ni Binoe at ng kanyang pamilya na agapan na kung anuman meron sa kanyang puso upang hindi na ito lumala pa. (Batuts Lopez)