Aiko pinagtanggol si Toni

Suportado, pinagtanggol ni QC Councilor Aiko Melendez si Toni Gonzaga, na humamig ng maraming bashing dahil sa pagkuha sa kanya bilang endorser ng isang shopping app.

Ang chika kasi, si Toni raw ang reason kung bakit nawalan ng work ang ibang empleyado.

Heto nga ang message ni Aiko:

“Sana mag-stick po tayo na mali ang timing ng ginawa Shopee sa pag-alis ng mga tauhan nila at pagbabawas. Dahil ‘di po ito makatao.

“Pero mali naman ang atakihin niyo ang kinuha nilang endorser dahil iba ang political leanings niya. Ang Shopee rin lang ang makakaalam na baka kaya kinuha nila si Toni Gonzaga para maisalba also ang sales nila at eventually ‘pag nakabangon sila i-hire back ang mga tao.

“Sana nga ganun ang diskarte nila. Whether we like it or not si Toni is one of top endorsers and kapag siya also ang kinukuha maganda ang sales.

“Wag na kayo maging divided para sa isang company. Maging malawak sana ang pag iisip ng mga tao. Sa Shopee nyo i-call ang attention niyo dahil sila ang nag-alis ng mga empleyado nila and not Toni! #justsaying.” (Rb Sermino)