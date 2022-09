Yuka, Bianca malamya

MALAMIG ang simula nina ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) teammates Bianca Isabel Pagdanganan ng ‘Pinas at Fil-Japanese Yuka Saso ng Japan sa pagsambulat ng 3rd LPGA Tour 2022 Leg 28 $1.7M (P100.4M) 10th Volunteers of America Classic nitong Huwebes sa Old American Golf Club sa The Colony, Texas.

Pinar ni Pagdanganan ang 14 na butas, pero may apat na bogey para sa four-over 74 (36-39) at bumuhol sa 14 na nasa pang-91 na puwesto sa 131 kalahok. May 10 palo siyang iwan kay solo lider kay Xiyu Lin ng China na may eagle-aided six-under 65.

May 73 si Saso upang humanay sa 15-way tie sa 60th place. Kailangan nilang bumanat ni Pagdanganan sa second round Biyernes upang makahabol sa weekend play o last two-round finals.

May one stroke lead lang ang Chinese kina local bet Lizette Salas at Atthaya Thitikul ng Thailand sa apat na araw na kompetisyon sa 72 na butas na may $255K (P14.9M) ang magrereyna. (Ramil Cruz)