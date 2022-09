Xian, Vin magpapakilig sa b-day show ni Genesis

Waging-wagi ang magiging birthday celebration ng entertainment guru at binansagang Queen of Entertainment Bar na si Genesis Gallios.

Ang bongga nga dahil magkakaroon siya ng birthday dinner show, ang ‘Reign’ na gaganapin lang naman sa isang bonggang hotel, ang Manila Hotel, Centennial Hall.

Ngayong October 1, 7:00pm na ‘yan, kaya abangan.

Ang show ay handog ng Gergall Events and Talent Management, at ididirek ni Mak de Leon.

At syempre, super bongga ito dahil special guest sina Xian Lim, Vin Abrenica, Madam Inutz, Ima Castro.

Magpapasaya rin ang Junior New System, Pink Mannequins, Gents Squad, Breezy Boys, at may isang surprise guest na pasabog ang eksena.

So, abang-abang o kontak na sa 09267212369 para sa detalye.

Si Mommy Gen ay kilala ring director, producer, pageant host at co-owner/Director ng Apollo World Class Male Entertainment & KTV Bar at The One 690. (Dondon Sermino)