Turismo muling buhayin

Magandang araw, mga kababayan kong Bicolano! Kasabay ng muling pagbubukas ng ating ekonomiya ang pagpapasigla sa turismo na napuruhan ng pandemya. Kaya sa ating deliberasyon ng panukalang 2023 budget ng Department of Tourism (DOT) noong Lunes, umaasa po tayong makakatulong ang pondo sa pagsusulong ng ating mga tourist destinations, mga lokal na produkto, at trabaho sa naturang sektor.

Ang panukalang budget ng DOT sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program (NEP) ay P3.573 bilyon, mas mataas ng halos 30 porsyento kumpara sa kanilang budget ngayong taon.

Umaasa si Tourism Secretary Christina Garcia Frasco na sa pamamagitan ng inaprobahang budget ay magagawa ng DOT ang epektibo at episyenteng serbisyo sa pangunahin nilang misyon – ang ilako ang turismo ng Pilipinas sa buong mundo.

Ang ating butihing kalihim ay dumalo kamakailan sa Philippine Economic Briefing (PEB) sa New York kung saan ipinakita niya ang komprehensibong plano, hangarin at estratehiya upang pasiglahin ang sektor ng turismo sa bansa. Ginanap ang forum upang hikayatin ang mga negosyante sa Amerika at iba pang bansa na mamuhunan sa Pilipinas.

Marami pong tourist attractions sa ating bansa tulad na lamang sa Bicol Region kung saan matatagpuan ang maringal at kahanga-hangang Bulkan Mayon. Sa lalawigan din ng Albay matatagpuan ang Cagsawa Ruins sa bayan ng Daraga.

Para po sa kaalaman ng lahat, ang Cagsawa Ruins ay simbulo ng mayamang kasaysayan at katatagan ng mga Bicolano mula sa mga kalamidad. Ito ay tahimik na saksi sa mga nangyari sa ating nakaraan, na ngayon ay nagsisilbing aral para sa atin na hindi dapat minamaliit ang Inang Kalikasan.

Nitong nakaraang Linggo lamang, hinagupit ng super typhoon ‘Karding’ ang Polillo Islands, lalawigan ng Aurora at ilang bahagi ng Quezon. Mabuti na lang po at humina ang bagyo nang tumawid ito sa bulubundukin ng Sierra Madre patungong Central Luzon.

Sa kabila nito, marami pa rin tayong kababayan na nawalan ng tirahan at kabuhayan dahil sa bagyo. Ang inyong lingkod at Ako Bicol Party-list ay lubos ding nakikiramay sa pamilya ng limang rescuers sa Bulacan na pumanaw habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Naghahanda na rin ang Ako Bicol Party-list ng ipapamahaging tulong sa mga kababayan nating apektado ng nagdaang bagyo.

Mahalagang sumunod tayo palagi sa abiso at babala ng ating mga lokal na pamahalaan at mga kinauukulan. Mahalaga ring alam natin ang evacuation centers na pupuntahan. Higit sa lahat, dapat palagi tayong alisto at handang lumikas kung kinakailangan.

Ngayong madalas ang pag-ulan at pagbaha, ugaliin natin ang ibayong pag-iingat. Hangga’t maaari, iwasan nating sumuong sa maruming tubig o baha para sa ating kaligtasan at ng mga mahal natin sa buhay. Sa pagbabad kasi sa tubig baha nakukuha ang leptospirosis na nagmumula sa ihi ng daga. Mula Enero hanggang Hulyo 31, 2022, umabot na sa 85 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa buong Bicol Region kung saan 11 ang binawian ng buhay.

Ang inyong kaligtasan mga Kasurog ay mahalaga sa amin, kaya’t lagi po tayong mag-ingat. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!