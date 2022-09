Tinedyer tinawag na `puta’ kapitbahay dinamba

Dinampot ng mga awtoridad ang isang 40-anyos babae nang bansagan nitong `whore’ o puta ang menor de edad niyang kapitbahay.

Kinilala ang suspek na si Jean Alcontin Villejo, 40, residente ng Barangay West Poblacion, Naga, Cebu.

Ayon sa ulat, inaresto si Villejo ng mga tauhan ng City of Naga Police Station ala-1:45 ng hapon noong Miyerkoles, Setyembre 28.

Umiiyak umanong umuwi ng bahay ang minor na biktima at isinumbong sa mga magulang ang pagtawag sa kanyang pokpok ng suspek noong Marso.

Nagsampa ng reklamo sa barangay ang mga magulang at dahil sa walang tigil ang pag-iyak ng biktima matapos ma-depress ay itinuloy nila ang kaso.

Nahaharap si Villejo sa kasong paglabag sa Republic Act 7610, o “An act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation and discrimination, and for other purposes.”

Nakakulong ngayon si Villejo at walang pambayad ng piyansa na P80,000. (IS)