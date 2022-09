Tamayo bibitbitin Fighting Maroons

Mga Laro Ngayon: (MOA Arena)

12:00nn — Opening Ceremony

2:00pm — Adamson vs UST

4:00pm — UP vs La Salle

AGAD ipapadama ni 2021 Rookie of The Year Carl Tamayo ang ekspiriyensa sa paglalaro sa pambansang koponan para sa nagtatanggol na kampeong University of the Philippines (UP) Fighting Maroons sa pagbubukas ngayong hapon ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85.

Una munang maglalaro ang Season 85 host na Adamson University na huling nagkampeon noong noong Season 40 sa pagsagupa sa University of Santo Tomas ganap na alas-2 ng hapon, bago ang laban ng kasalukuyang kampeon na UPkontra sa De La Salle University sa Mall of Asia Arena.

Asam ng Fighting Maroons na makapagtala muli ng kasaysayan sa paghahangad sa unang back-to-back na korona matapos na makamit ang ikalawa lamang nitong titulo sa nakalipas na 36 taon sa pagbigo at paghubad sa tropeo sa dating tatlong sunod na kampeon na Ateneo Blue Eagles.

Unang pagkakataon na magbabalik ang liga sa bagong normal na sitwasyon matapos na huling isagawa ang mga laro nito sa bubble set-up dahil sa pandemya.

Itatampok naman sa UAAP Season 85 ang bagong coaches challenge system na base sa ipinapatupad ng world governing basketball body na FIBA. (Lito Oredo)