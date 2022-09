Tagumpay ng solo parents

Mga kasama, magandang balita dahil aprubado na ang Implementing Rules and Regulations ng ating ipinasang batas na Expanded Solo Parents Welfare Act.

Dugo’t pawis ang ipinatak natin para sa wakas ay maisabuhay na ang ating mga mithiin bilang solo parents. Mabuhay tayong lahat!

Ito ay isang batas na personal talaga sa akin bilang isang proud solo parent. Marahil ang iba sa inyo alam na ang kwento ko. Higit isa’t kalahating dekada na ang lumipas nang pumanaw ang aking asawa dahil sa heart attack. Biglaan ang nangyari. Hindi ako handa na mawalan ng kabiyak sa buhay lalo”t higit na hindi ako handa na akuin mag-isa ang responsibilidad na mangalaga sa tahanan at maging breadwinner. Ang pinakamalungkot sa lahat, yung pakiramdam na mag-isa. Apat ang anak namin, at ang bunso ay tatlong taong gulang pa lang. Ang iniisip ko noon palagi, paano ako magpapakatatag para sa mga bata gayong ako mismo ay nabigatan ng loob? Alam na alam ko ang hirap – emosyonal man o pampinansyal – ng pagiging solo parent. Kaya, kung ano ang tuwa ng mga solo parents sa pagpasa ng batas na ito. Gayundin po ang ligaya ko.

Ang mga benepisyong kalakip ng batas na ito ay layon na kahit papaano ay matulungan, lalo na ang mga mahihirap nating ka-solo parent, sa kanilang pangangailangan pati na ng ating mga anak. Nais nating magkaroon ng pagkakataon ang mga solo parent na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak, na sa tingin ko ay pangunahing prayoridad natin bilang mga magulang.

Napakaraming solo parent federations, organizations, mga workers’ groups, at mga indibidwal ang kinonsulta ng opisina ko para siguraduhing ang mga nakapaloob sa panukalang batas ay sinasalamin ang iba’t ibang konteksto at karanasan ng mga solo parent.

Sinigurado nating maisasama at maririnig kahit ang kwento at pagsubok ng bawat solo parent sa bansa. Ang batas na ito ang sumasalamin sa bawat pag-iyak, pagkabalisa, ligaya at tagumpay ng aking mga ka-solo mama at solo papa.

Kaya, mga kasama, hindi lang kaming mga nasa Kongreso ang may akda ng batas na ito. Kasama namin ang mismong mga solo parents sa pagsulat, pagbuo, pagsulong, pagkampanya, at pagpapanalo ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Ang panalong ito ay para sa ating lahat na mga ka-solo.

Solo man tayo, pero sa wakas, hindi na tayo mag-iisa. May karamay at kasama na tayo sa buhay. Sana ay patuloy tayong magtulungan, magkaisa at hindi mapagod na isulong ang ating mga karapatan.