‘Sing Galing’ humakot ng parangal sa Asian Academy Creative Awards

NI: Dondon Sermino

Tuloy-tuloy ang hakot awards ng Cignal Entertainment, ang film and television production arm ng Cignal TV, para sa mga edisyon ng kanilang musical videoke singing reality game show na Sing Galing (hosted by Randy Santiago) na kinilala bilang National Winners sa iba’t ibang kategorya ng ginanap na Asian Academy Creative Awards.

Ilan sa mga parangal na natanggap ng Cignal Entertainment ay ang Best Non-Scripted Entertainment Program para sa Sing Galing Sing-Lebrity Edition, Best Children’s Programme para sa Sing Galing Kids, at ang Best Voice Artist para kay Show Suzuki ng Sing Galing.

Ilan lamang ito sa big wins na natanggap ng Cignal Entertainment.

Earlier this year nagpakitang gilas ang Big Night! sa FAMAS Awards at nanalo rin sa iba’t ibang kategorya noong Hulyo. Ang top-rating show naman na Niña Niño ay bumida last year nang magwagi itong National Winner para sa Best Drama Series kasama si Maja Salvador na nag-uwi rin ng Best Actress award.

“We would like to congratulate the teams behind each of our shows and thank the Asian Academy Creative Awards for the recognition of our hard-work. These awards will continue to motivate us to churn out the best content possible for the enjoyment of our viewers,” pahayag ng Cignal Entertainment Vice President na si Maria Isabel “Belay” Santillan.

Abangan ang mga susunod pang mga proyekto ng Cignal Entertainment.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang kanilang official social media pages.

Para naman mapanood ang mga movies at TV shows ng Cignal Entertainment, i-download lamang ang Cignal Play app for free sa Google Play Store o Apple App Store.