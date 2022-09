Rapid Chess sa Antipolo

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa ang mga non-master woodpushers sa Rapid Chess Tournament na gaganapin sa Walter Mart-Antipolo City ngayong Oktubre.

Inaasahang nasa 150 chess wizards ang magsasaad ng pagsali sa event na nakalaan ang P5,000 sa magkakampeon.

Hahamigin naman ng second, third at fourth placer ang P3,000, P2,000 at P1,000 ayon sa pagkakahilera kung saan ipatutupad ang seven rounds Swiss System format na may 15 minutes playing time.

May nakalaan sa fifth hanggang 10th placer na P500 habang ang top elementary, high school, college, senior, lady, PWD at Antipolo chssser ay magsusubi ng tig-P500. (Elech Dawa)