Pinuno Party-list: Pangangailangan ng tao ‘pag may kalamidad dapat sapat

Kailangan ng Pilipinas na magkaroon ng batas na agarang aalalay sa mga biktima ng kalamidad.

Ayon kay Pinuno Party-list Representative Howard Guinto, ito ay kung pagbabatayan ang kapinsalaan na inabot ng Southern at Central Luzon sa pananalasa ni ‘Karding’.

Ayon sa mambabatas, ang naturang pangyayari ang nagbunsod sa kanya para isampa ang House Bill 3783 na naglalayong bumuo ng National Emergency Stockpile Act o batas na magdadagdag ng puwersa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).

Ani Guinto, isinulong niya ang panukala upang magkaroon ng mas maraming imbak na pangunahing pangangailangan ang ahensya para makasiguradong hindi kakapusin sa panahon ng mga matitinding kalamidad.

Kabilang sa mga kagyat na pangangailangan na nakapaloob sa panukala ni Guinto ay ang mga gamot gaya ng bakuna at kahalintulad depende sa sitwasyon ng pangangailangan, pagkain at mga gamit na pangresponde.

“The establishment of the National Emergency Stockpile shall help our national government become pro-active during a declared local or national state of calamity or emergency,” ayon kay Guinto.