PBBM pasaklolo sa mga negosyante para ibangon turismo

Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang ang mga miyembro ng Private Sector Advisory Council (PSAC) sa layuning mas paangatin ang turismo sa bansa.

Ang pulong ay ginanap sa Aguinaldo state dining room ng Palasyo nitong Huwebes kung saan tinalakay ang mga hakbang para mas mapalakas ang turismo sa Pilipinas.

Sinabi ng Pangulo na ngayon ang tamang pagkakataon para buhayin at palakasin ang industriya ng turismo at magagawa lamang ito sa tulong ng pribadong sektor.

Bagama’t mayroon pang problema sa COVID-19, mahalaga aniyang simulan na ang pagpapalakas sa tourism industry upang makabangon muli ang bansa at makabalik sa hanapbuhay ang mga nasa sektor ng turismo.

“Now is the best time to revitalize the tourism industry, and it can only be achieved with the help of our private sector,” anang Pangulo.

Kabilang sa mga dumalo sa ipinatawag na pulong ng Pangulo ay mga miyembro ng PSAC Tourism group sa pangunguna ni Frederick Go ng Robinson’s Land Corporation, Roberto Claudio Sr. ng Philippine Retailers Association, Rene Lomcaoco ng Hertz Philippines, Mary Geraldine Polanco-Onganon ng Aboitiz Equity Ventures, Inc. at iba pa. (Aileen Taliping)