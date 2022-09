LeBron ‘alalay’ muna ni Davis

SA ilalim ni new head coach Darvin Ham, magiging No. 1 option daw sa opensa ng Los Angeles Lakers si Anthony Davis.

Suportado raw ni LeBron James ang sinusulong ni Ham.



Kung aangkla kay Davis ang opensa, hindi na maoobliga si 37-year-old LeBron na sumagad.

‘Yun ay kung buong season na healthy, malayo sa injury, si Davis.

“I’m so excited that I’ve got goosebumps just thinking about this year,” pahayag ni Davis sa Yahoo Sports. “I’m looking forward to a healthy year and doing what I know we can do.”

Nang mabingwit si Davis mula New Orleans noong 2019, isinabit ng Lakers ang 17th championship banner.

Kaya lang, sa sumunod na dalawang taon ay naka-76 games lang siya dahil sa injuries. Misyon niya ngayon na tuhugin ang buong 82 games. (Vladi Eduarte)