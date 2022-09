John direktor ng Jessi concert

Iilan lang ang nakakaalam na sa concert ng South Korean-American rapper na si Jessi dito sa Manila ay ang aktor na si John Prats ang punong abala dito.

Si John Prats nga ang magdidirek sa concert ngayong Biyernes ni Jessi sa Mall of Asia Arena.

Kaya naman puro wishes of good luck at break a leg ang natatanggap ng aktor.

“Zoon In Concert 2022! To God be the Glory. Always!” post ni John sa kanyang Instagram.

Kalakip nito ang ID niya na may nakalagay na “Director”.

“Congratulations!” pagbati ni Randy Santiago.

All-out din ang support sa kanya ng asawang si Isabel Oli-Prats.

Inilagay niya rin ito sa kanyang Instagram stories bago pa ang concert.

Sa kanyang IG stories naman ay nag-post si Jessi ng kanyang welcome cake.

“Thank you Manila for the warm welcoming,” anang international singer.

Si Jessi ang kumanta ng “ZOOM”, “NUNU NANA”, “Cold Blooded” at “Gucci.”

Excited na rin ang kanyang Pinoy fans sa first concert niya dito sa Pinas.

Si John ay isa rin sa mga naging direktor noon sa natapos nang serye ni Coco Martin na “FPJ’s Ang Probinsyano” ng Kapamilya network. (Batuts Lopez)