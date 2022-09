Sunod-sunod ang blessing kay Jodi Sta. Maria.

Nasa Amerika siya ngayon para sa shooting ng Metro Manila Film Festival film entry nila ni Coco Martin, ang ‘Lab You With An Accent’.

Nasa Instagram post ni ABANTE-Jodi best actress sa ‘Asian Academy Creative Awards’ (AdProm Head for Publicity & Media Relations, ABS-CBN) ang pag-congratulate niya kay Jodi dahil sa tagumpay ng aktres.

“@b617management: Congratulations Jodi Sta. Maria, Asian Academy Creative Awards National Winner: Best Actress in a Leading Role for The Broken Marriage Vow!

“Thank you, @asianacademycreativeawards!

#JodiStaMaria @_jodistamariaph

#TheBrokenMarriageVow #ABSCBN @dreamscapeph

#AsianAcademyCreativeAwards

#B617Management

#B617.”

Well, sobrang husay naman kasi ni Jodi sa teleserye na `yon. Actually, mas magaling pa nga siya sa iba pang mga artista abroad na gumanap din sa same role. (Rb Sermino)