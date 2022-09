Jessy, inip nang manganak

Ni: ARCHIE LIAO

Sa kanyang Instagram account, ipinakita ni Jessy Mendiola ang progress sa kanyang pagbubuntis.

Ipinasilip niya ang tipikal na araw ng isang nagdadalantao kung saan dumalaw siya sa kanyang gynecologist for her checkup.

Sa ultrasound, makikita na ang hugis ng batang nasa sinapupunan ni Jessy.

Sa komento naman ni Luis, nagpapasalamat siya na hindi niya kamukha ang kanilang first baby batay sa ultrasound.

Nabanggit din si Jessy ang plano niyang baby shower, ang paglipat nila sa bagong bahay at pati na ang pakikipag-meeting niya sa interior specialist para magiging kuwarto ng kanyang panganay.

Sey niya: “6 months na! 3 months to go nalang! 🤰🏻🥰 Daming ganaps ni buntis these past few weeks!🙈😅 and yeeees, I’m back with another vlog to update you guys about what we’ve been up to lately. We had our baby Peanut checked right after my Covid infection just to see if she’s okay. 🙏🏼🤰🏻❤️ Thank God, everything’s normal.

We’re also planning her baby room in our new house! (Yes!! We are moving to a new house, AGAIN!!) 😅🤣

Umani naman ang kanyang post ng samu’t-saring reaksyon sa netizens.

Ito ang ilan sa kanilang mga komento:

Sana kamukha mo. Ayoko yung hugis ng mukha ni Luis 🤭 hehehehehe

Kamukha yan ng lola Vilma Santos ❤️❤️❤️

Mana iyan sa Lola Vilma niya. Char! Kahit kanino pa siya magmana, siguradong napakaganda niya.