Iwas kay Carla: Tom walang balak bumalik ng Pinas

Aktibo na ngang muli sa social media ngayon ang Kapuso actor na si Tom Rodriguez. Nasa U.S. pa rin siya pero kung titingnan siya sa mga Instagram posting, masasabing mas okay na ito at tila naka-move-on na rin sa nangyari sa kanilang three months marriage ni Carla Abellana.

Pero kahit active na si Tom at okay na rin, wala pa pala itong planong bumalik ng Pilipinas this year at mag-resume ng kanyang career sa GMA-7.

Sa ngayon, marami naman daw itong trabaho sa U.S. dahil marami itong live shows na nagagawa. Ang plano raw talagang pagbabalik ng bansa ni Tom ay next year pa.

Wala pa rin naman daw kasi itong naka-line-up na teleserye kung this year rin lang.

Sa IG niya, panay ang post ni Tom ng mga video niya na kumakanta ng mga cover songs. Ang naging co-star nila ni Carla sa “My Husband’s Lover” na si Kuh Ledesma ay nag-comment dito tungkol sa pagiging broken niya at ini-acknowledge ni Tom at nagpasalamat dito.

Sabi ni Kuh kay Tom, “Your voice anak is beautiful. Continue to sing and sing. Truly brokenness can bring a new and better beginning!”

Ryza Cenon malala ang depresyon

Kung ang ibang artista ay inililihim ang kanilang mental health, si Ryza Cenon, kahit noon pa man ay hindi niya ito itinago.

Tila paraan niya ito para siguro maka-cope-up siya kapag nakakaramdam ng depression. Tulad din ng ibang nanay, dumaan o dumadaan pa rin daw siya sa postpartum disorder.

At kung ilarawan nga ito ng actress ay malala raw.

“Malala, malala, as in. Kahit hanggang ngayon naman, meron pa rin. Minsan kasi, pero hindi naman ngayon, dati…parang pinapatulog mo siya, gusto mong mag-CR, pero hindi ka makapag-CR, kasi nga nasa dibdib mo.

“Minsan, nasa loob ako ng CR, parang gusto ko ng mag-give-up… mag-suicide,” pag-amin niya.

Tingin daw ni Ryza, malaking factor ang pagod lalo na sa mga nanay kaya dumadaan sa depression.

Nao-overcome rin daw niya dahil pakiramdam niya, habang tumatagal, nasasanay na rin ang katawan niya. Bukod sa bilang nanay, mas kailangan niya palaging isipin na kailangan niyang maging matatag.

All-out din naman daw ang suporta sa kanya lalo na ng partner at ama ng anak na si Night na si Miguel Cruz.

Sa ngayon, nasa Viva pa rin si Ryza at may dalawang movies na raw siyang natapos. May ginawa rin daw siyang episode ng Maalaala Mo Kaya at waiting lang daw siya sa Viva kung ano pa ang mga possible projects na gagawin niya.

‘Lolong’ magbabalik sa 2023

Ngayong Biyernes ang naging finale episode ng GMA News and Public Affairs’ GMA Telebabad fantaserye na “Lolong.”

At ang magandang balita, hindi pa rito talaga nagwawakas dahil muli itong magbabalik at pinaghahandaan na nga raw ang season 2, at malamang ay sa 2023 na `yon.

Siyempre, hindi man inakala ng bida nito na si Ruru Madrid na magkakaroon pa pala sila ng season 2, pero masaya talaga siya.

Kaya si Paul Salas ay nagho-hope na sana nga raw, si Martin, ang character niya ay kasama pa rin sa season 2.

Pero kung may isa raw sa ipinagpapasalamat si Paul sa pagkakagawa niya ng Lolong, ito ‘yung naging close sila ng Tita niya na si Rochelle Pangilinan.

Si Rochelle kasi ay Tita ni Paul dahil ang Mister nito, si Arthur Solinap ay kapatid ng nanay ni Paul.

Sabi niya, “Siguro ang take away ko rito, mas naging close kami ni Tita Rochelle. Kasi noong una, talagang hindi nawawala ang hiya ko sa kanya, ang ilang.

“So noong may mabibigat na scenes kaming dalawa, inamin ko sa kanya na talagang nahihiya ako at napi-pressure ako, na-help naman niya ako ro’n.

“Actually sa lahat, hindi lang no’ng nasa lock in kami. Yun po ang biggest takeaway ko, ‘yung naging mas malapit kami ni Tita Roc.”