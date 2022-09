Faith Da Silva kamumuhian ng mga fan ni Kate Valdez

NI Ruel Mendoza

Bini-build na next kontrabida ng Kapuso network si Faith Da Silva. Siya ang primera kontrabida ni Kate Valdez sa upcoming GMA drama series na Unica Hija.

Ayon kay Faith, labis ang pagpapahirap na ginawa niya kay Kate sa naturang teleserye.

“For Unica Hija, ang character ko rito ay si Carnation, ako ang magiging stepsister ni Hope (Kate Valdez), ang magiging nanay ko rito is si Maricar de Mesa.

“If you compare it to my previous roles, sa Las Hermanas ‘yung role ko as Scarlet, matigas kasi ang ulo niya, pero malambot din. Dito naman, si Carnation ang masasabi ko lang is kaiinisan n’yo talaga siya. Maba-bad trip kayo sa kanya! Maiinis kayo nang sobra.

“Pero abangan n’yo na lang din kung ano’ng mangyayari. Isa talaga siya sa mga magpapahirap sa buhay ni Hope. When it comes to Carnation, it’s a different attack. Mas palaban siya, mas hindi siya ganoon ka-edukada, at talagang lalabanan ka niya kung labanan ang usapan.”

Marami raw na pinaghugutan si Faith para magampanan niya ng maayos ang role niya as Carnation.

“Doon naman po tayo kukuha ng emotions para maging effective ang performance natin. Marami po tayon hugot in life at nilabas ko sila sa katauhan n Carnation. Yung pain gawin nating instrument para makabigay tayo ng magandang performance.”