Eat Bulaga tinupad hiling ng mga batang may cancer

Nagpaiyak na naman ang Eat Bulaga ng mga manonood nitong nakalipas na araw. Na kahit ang mga host nila ay hindi naiwasang tumulo ang luha.

Sa ‘Bawal Judgmental’ segment, na kung saan ay tungkol sa mga ina na may anak na biktima ng cancer ang mga guest/choices, bumaha talaga ng luha sa studio, at mga manonood.

Nagkuwento ang mga ina kung paano nila inilalaban ang buhay ng kanilang maysakit na anak.

Naikuwento ng ina na si Alex, ang pinagdaanan ng kanyang anak, na ang sabi nga raw ng mga doctor ay maaring ‘linggo’ na lang aabutin ang buhay ng kanyang anak, dahil umabot na raw sa ulo ang cancer ng bata.

Mula 2017 nga raw ay lumalaban na sila sa cancer, pero heto nga ang sitwasyon, na linggo na lang ang itatagal ng bata. Kitang-kita mo na natutulala, lumuluha ang mga host na sina Allan K., Ryan Agoncillo, Miles Ocampo, Paolo Ballesteros, Maine Mendoza, at iba pa.

Lalong tumulo ang luha ng lahat, nang magdasal ang bata, na nagsabing baka puwedeng hiramin uli ang buhay niya. Nagbigay rin ng mensahe ang bata sa kanyang ina, na lalong nagpaiyak sa lahat.

Anyway, sa huli ay may wish list ang bata. Ilan sa mga hiling ng bata ay gusto raw makita si Zeinab Harake, magkaroon ng cellphone, gustong mag-swimming sa dagat kasama ang pamilya, at magpunta silang lahat sa Enchanted Kingdom, at makapag-shopping ang mga kapatid.

At doon nga lumabas ang generosity ng mga host ng Eat Bulaga.

Si Ryan ang sumagot ng cellphone, si Allan sa pa-swimming, si Miles sa Enchanted Kingdom.

“Susubukan po naming gawin, sa makakaya lang namin,” sabi ng mga Dabarkads.

Samantala, sa isang ina naman na ang hiling ng anak ay magkaroon ng bike, si Paolo na ang naatasan. (Dondon Sermino)