Dionisio, Bombers pinasabog Cardinals

HUMUGOT ng lakas ang Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers kay Marwin Dionisio upang sindihan ang 67-64 overtime win kontra Mapua Cardinals sa NCAA Season 98 seniors basketball tournament first game kahapon sa Filoil EcoOil Centre sa San Juan City.

Kumana si Dionisio ng apat na puntos sa extra period upang hawakan ng Kalentong-based squad Heavy Bombers ang limang puntos na bentahe, 67-62, may 1:35 minuto na lang sa orasan.

Inalagaan na lang ng Heavy Bombers ang kanilang bentahe upang sunngkitin ang three-game winning streak at ilista ang 3-2 record.

Tumikada si Dionisio ng 15 markers at limang rebounds para sa JRU na ipinalasap sa Cardinals ang pang-limang sunod na talo.

Bumakas si Joshua Guiab ng 17 points at 10 boards para sa Jose Rizal.

“Talagang we really grinded it out,” saad ni coach Louie Gonzalez. “I don’t want to sacrifice anything pero kailangan ko ‘yung mga sitwasyon na ganito.” (Elech Dawa)