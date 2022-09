Digong binoldyak PNP sa kidnapping

Dapat dagdagan pa ng Philippine National Police (PNP) ang pagtatrabaho para mapigil ang pagtaas ng krimen sa bansa.

Ito ang inihayag ni dating pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng kaliwa’t kanang napaulat na insidente ng mga mga krimen gaya ng kidnapping, murder at ilegal na droga.

Sinabi ng dating pangulo na kung inaakalang hindi kayang pigilan ang pagtaas ng krimen ay dapat humingi ng tulong sa militar para makatulong sa paglaban sa mga krimen sa bansa.

Sinabi ni dating pangulong Duterte na mungkahi lamang niya ito, dahil ganito rin ang ginawa niya noong siya ang nakaupo sa puwesto.

“Ang akin, ang police… you should work harder. The police, kung kulang pa, you call the military to augment the police. That is just a suggestion. That was the practice which I adapted when I was President,” anang dating Pangulo.

Tumanggi namang magkomento si dating pangulong Duterte sa pagtaas ng krimen sa bansa matapos siyang bumaba sa puwesto at sinabing tiyak na mayroon namang ginagawa si Presidente Marcos Jr. para mapigilan ang mga ganitong insidente. (Aileen Taliping)