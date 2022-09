Curtis muntik atakehin: Mariel nagkuwento na gusto nang layasan si Sen. Robin

Nakakaloka ang naging pag-uusap nina Mariel Rodriguez Padilla at Anne Curtis. Tinawagan ni Mariel si Anne para magkuwento.

Heto nga ang takbo ng kanilang naging usapan.

Anne: “Helloooo!”

Mariel: “Hi Anne.”

Anne: “Hi Ma!”

Mariel: “Are you busy now?”

Anne: “Guess where I am?”

Anyway, nasa taping nga si Anne ng ‘It’s Showtime’ at nahiya nga si Mariel dahil parang naabala niya ang host/aktres.

Mariel: “Anne, I know this is so random, I am so sorry, but I need your help!”

Anne: “Why?”

Mariel: “Okey, because Robin and I, we got into this really big fight! As in super big, like I can’t forgive him! I wanna leave!

I’m sick of him! I’m just really done!

“So, I need to go somewhere for a while. But I don’t want him to know where I am. And ang feeling ko If I stay with you, he will never know where I am.

“I can’t go to my sister! I can’t go to my lola!

“So, I was thinking if I could just stay with you, just for a while lang.For this week lang.

“I just wanna leave right now. I’m just so angry at him!”

Dire-diretso nga ang chika ni Mariel, habang tila natitigilan naman si Anne sa kabilang linya.

Anne: “Of course, I can help you!”

Nangako naman si Mariel kay Anne na aalagaan niya si Dahlia, at hindi siya magiging pabigat.

Anne: “Are you okey?”

Nasa himig na ni Anne na nag-aalala siya para kay Mariel.

Mariel: “No! I’m so stress. I’m really done!”

Tinanong ni Anne si Mariel kung ano ang nangyari. Pero, walang masabi si Mariel.

Mariel: “Nagtitiis lang ako. Ayoko na talaga! Ayoko na talaga!”

Sa puntong ito, ramdam na ang panginginig sa boses ni Anne, sunod-sunod na ang tanong niya kay Mariel kung okey lang ito. Parang naiiyak na rin si Anne sa sobrang pag-aalala kay Mariel.

May mga sinabi pa si Mariel na kailangan niya ng ‘breather’. Pero sa huli, hindi rin niya kinaya.

Mariel: “Masyado nang mabaha! Anne, this is a prank!”

Anne: “Oh my God!”

Naramdaman ni Mariel ang naibigay niyang stress kay Anne, kaya naman agad siyang nag-sorry, at nangako na manonood siya sa next concert nito.

Mariel: “Anne, I love you so much! Thank you for letting me stay in your house, kahit hindi mo alam kung ano. I’m sure na-shock ka rin to the max. I love you!”

Well, wala na ngang nasambit si Anne kung ang sunod-sunod na ‘Oh, my God!’

Anyway, bukod kay Anne, na-prank din ni Mariel si Bianca Gonzales, na kesyo may mga masasama raw na sinasabi sa kanya ang huli.

Ganun din si Boy Abunda, na inutangan niya ng P5M.

Nangako si Mariel kay Anne na hindi na niya ito muli ipa-prank, dahil baka pag tumawag daw siya ay hindi na nito sagutin.

Anne: “My heart si beating like super faster like… Sabi ko, oh, my God, I’m in taping now, I have to pick her up. As in ganung level!”

Mariel: “Anne, sorry. Sorry sa 100 times na attack sa puso mo. I love you! Basta sa next concert mo, manonood ako front row, kasi willing kang patulugin ako sa house mo, kahit na busy ka.”

Kaloka, di ba? Ang daming napaniwala ni Mariel.

Kasi nga, hindi naman tungkol sa pagpa-prank ang YouTube channel ni Mariel, kundi tungkol sa pagluluto niya.

Kaya kahit sinong kaibigan na tatawagan niya ay maniniwala talaga.

Oh, success, Mariel, ha!