Clark, NLEX ahon sa hukay

Mga Laro Bukas: (Araneta Coliseum)

4:30pm — Phoenix vs Bay Area Dragon

6:45pm — Converge vs Magnolia

IBINUHOS ng nagbabalik import na si Earl Clark ang 38 puntos, 24 rebounds, 4 assists, 1 steal at 3 blocks upang iahon ang NLEX Road Warriors sa 105-102 come from behind panalo sa Blackwater Elite sa unang laro Biyernes sa 2022 PBA Commissioners’ Cup sa Araneta Coliseum.

Iniahon ni Clark ang NLEX mula sa 16 puntos na pagkakaiwan sa natitirang apat na minuto ng huling yugto upang itulak ang Road Warriors sa ikalawang sunod na panalo at pagsalo sa liderato kasama ang bisitang koponan ng Bay Area Dragons na kapwa malinis ang karta sa 2-0.

Ibinuhos ng Road Warriors ang 12-0 bomba simula sa natitirang 3:58 minuto ng laro sa pagtutulungan nina Clark, Kevin Alas at Don Trollano upang agawin ang panalo at ihulog ang Blackwater sa 1-2 panalo-talong karta.

Nagtala si Trollano ng 18 puntos, 8 rebounds at 3 assists habang si Alas ay may kinolektang 16 puntos, 3 rebounds at 3 assists.

Huling ipinalasap ni import Cameron Krutwig ang 16 puntos na abante sa Blackwater sa 64-48 iskor bago nabitawan ang inaasam na panalo. (Lito Oredo)