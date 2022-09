Bulkang taal bumuga ng asupre,Philvolcs nagbabala

Pinag-iingat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang mga residente sa paligid ng Bulkang Taal kasunod ng pagpapalabas nito ng 10,000 tonelada ng sulfur dioxide.

Apektado ng pag-aalboroto ng bulkan ang mga bayan ng Laurel, Agoncillo at Sta. Teresita.

Ayon sa Phivolcs, naitala ang inilabas ng bulkan na 10,000 tonelada ng asupre noong Huwebes ng umaga at sinusundan ito ng pagbubuga ng smog o pinaghalong usok at abo sa bandang Taal Caldera, na maaaring magdulot ng acid rain sakaling may maranasang pag-ulan sa lalawigan.

Naglalabas anila ito ng average na 6,612 tons ng asupre kada araw ngayong Setyembre simula nang maging aktibo na naman ang bulkan noong Hulyo 15, 2022.

Kasabay nito’y pinayuhan ng Phivolcs ang mga residente malapit sa bulkan partikular ang may asthma, sakit sa baga at puso, matatanda, buntis at mga bata na gumamit ng N95 face mask kung lalabas ng bahay.

Palagian ding uminom ng tubig para maiwasan ang throat irritation. Panatilihing sarado ang mga bintana at pinto para hindi makapasok ang smog.

Sa ngayon ay nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang bulkan. (Jonas Garsota)