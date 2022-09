6 Gov’t agency nilusaw, 25 pa isusunod

Anim na Government-Owned and Controlled Corporations (GOCCs) na ang nilusaw at 25 pa ang susunod pang buwagin.

Ito ang ibinihagi ni Governance Commission for GOCCs (GCG) Director Johann Carlos Barcena sa pagdinig ng Senate finance subcommittee kaugnay sa ginawang hakbang sa ilang GOCC pero hindi naman niya ito pinangalanan.

“So, out of the 31 GOCCs, Mr. Chair, six have been completely abolished and liquidated, and the 25 remaining GOCCs, Mr. Chair, [are] in various stages of liquidation,” sabi ni Barcena kay Senador Sherwin Gatchalian, na namuno sa pagdinig.

“Liquidation entails necessarily the disposition through auctions of the assets of the GOCC to pay off its outstanding liabilities before they can be considered fully liquidated and closed,” paliwanag pa niya.

Nangako naman si GCG chairperson at retired justice Alex Quiroz na bibilisan nila ang proseso ng pagbuwag sa ilang GOCC. Aniya, ang pagkaantala ay dahil na rin sa kompensasyon at kapakanan ng mga empleyado.

Sinabi naman ni GCG Commissioner Gideon Mortel na iisa lang ang kanilang ad hoc committee kaya naaantala ang liquidation ng GOCCs.

“That is given to the short of manpower, short of budget. So, the manpower complement of GCG is really having hard time to attend to that,” ani Mortel.

Samantala, base sa record ilan sa mga na-abolished na ay ang National Agribusiness Corp. (NABCOR), Zamboanga del Norte Rubber Estate Corp. (ZREC), Human Settlements Dev’t. Corp. (HSDC), Philippine Forest Corp. (PFC), at Cottage Industry Technology Center (CITC).

Kaugnay nito ay nangako ang bagong itinalagang pinuno ng GCG na kanyang kokontrolin ang mga gastusin sa mga GOCC.

Ayon kay Alexe Quiroz, ipakikilala ng GCG ang ‘ilang dynamics’ sa pangangalaga sa budgetary support na ipinagkakaloob ng national government na magpapatibay ng mga hakbangin upang maiwasan ang paggastos ng mga hindi naman kinakailangan. (Dindo Matining/Dolly Cabreza)