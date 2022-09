Wetpaks ni Gabbi bet halikan ng mga boylet

Ang wetpaks ang agad-agad napansin ng mga netizen sa latest photo na pinost ni Gabbi Garcia sa Instagram.

“Believe it or not, this was part of our front yard in Joshua Tree,” simpleng chika ni Gabbi sa 2 photo na pinost niya sa IG.

Nasa bath tub/Jacuzzi nga si Gabbi na yes, nasa yard nga siya. Pero, dahil naka-1 piece swimsuit siya, na lutang na lutang ang kulay (dilaw kasi), ang hubog ng katawan ang napansin sa kanya, na siyempre pa, nagbigay malisya sa mga kalalakihan.

Chika nga nila:

“Hot weather like you!” “Super gorgeous!”

“U’r so pretty my idol.” “Pretty mo Gabbi.”

Pero, ‘yun nga, may kanya-kanya ring opinion ang mga netizen sa wetpaks ni Gabbi.

“Ganda ng pwet. Sarap halikan!”

“Ang kinis ng wetpaks ni Ate Gabbi.”

“Itim ng puwet! Hahahaha!”

“Biglang naging naughty ang dating ko.”

“That booty talaga! Sarap.”

Well, dedma na lang si Gabbi siyempre, dahil sa panahon ngayon, lahat ng gagawin ng artista, siguradong may ‘say’ ang mga fan/netizen. So, saying oras pag patola ka! (Dondon Sermino)