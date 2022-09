UAAP Season 85 Team Preview: Baclaan, Bulldogs handang kumahol

HANDA na muling mangagat ang National University (NU) Bulldogs sa darating na 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament simula Sabado sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Nilapa ng Jhocson-based squad ang kampeonato ng FilOil EcoOil Preseason Cup nitong nagdaang Agosto nang mapanalunan nila ang 11 laro para talunin ang malalakas na koponan sa collegiate leagues kabilang ang Far Eastern University Tamaraws sa finals para mapanalunan ang ikalawang titulo, gayundin ang 2022 Universities and Colleges Basketball League (UCBL) nang talunin naman ang NCAA team na Perpetual Help Altas.

Nawalan man ng maaasang manlalaro mula kina Reyland Torres at Janjan Felicilda na tumalon sa bakuran ng University of the Philippines (UP) Fighting Maroons, nakuha naman nila sa koponan si Kean Baclaan mula University of Santo Tomas.

Maghihintay pa ng isang taon ang isa pang recruit mula Espana-based squad na si LA Casinillo dahil sa one-year residency.

Nais ng Bulldogs na mahigitan ang nakuhang 6-8 kartada sa nagdaang Season 84 para sa ika-anim na pwesto na kinapos nang bahagya sa Final Four sa ikalimang sunod na pagkakataon.

“Mahirap umasang contender kami. Nariyan pa ‘yung mga malalakas na team like defending champion UP, Ateneo at La Salle,” pahayag ni head coach Jeff Napa, na naging maganda ang panimula ng first round sa 4-3, subalit sumadsad sa sumunod na round nang magwagi lamang ng 2 beses.

Bukod kay Baclaan, aasa din si Napa kina Steve Nash Enriquez, Omar John, John Lloyd Clemente, Mike Malonzo, Germy Mahinay, John Galinato at Jolo Manansala.

Huling beses nagkampeon ang NU Bulldogs noong Season 77 nang talunin nila ang FEU Tamaraws sa Game 3 sa pangunguna ni Alfred Aroga, Troy Rosario, Paolo Javelona at Glen Khobuntin.

Sisimulan ng NU Bulldogs ang kanilang kampanya sa darating na Linggo kontra sa kuleleat na University of the East Red Warriors sa unang laro sa alas-2 ng hapon, na susundan ng Ateneo kontra FEU sa alas-4. (Gerard Arce)