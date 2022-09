Thirdy pumalag sa Twitter basher

PUMATOL sa basher sa Twitter si Thirdy Ravena matapos na tawagin na “feeling patriot” sa isang komento ng netizen.

Sinagot ni Ravena ang isang post ng netizen na nagsasabing hindi na umano niya kailangan na ipangalandakan na kinakatawan niya ang Pilipinas bilang miyembro ng Gilas, ngunit mas pinili na maglaro sa Japan B.League.

“Di naman kasalanan maglaro abroad pero WAG na mag feeling patriot na flexing na representing (Philippine flag na emoji)…” ayon sa isang netizen na sinabi pang tungkol lang naman umano lahat sa pera kung kaya mas pinili ni Ravena na maglaro sa ibang bansa.

Dahil dito, nagpuyos ang damdamin ni Ravena.

“Feeling patriot? Talaga ba? 9 months akong wala sa Pilipinas pero umuwi agad ako right after Japan para makapag-laro sa SEA games 3 DAYS after a 60-game season kahit may injury ako (and all of the windows as well except the Korea and NZ cause of my injury).” ayon kay Ravena. (Annie Abad)