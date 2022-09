Superal 2nd, P344K kabig

PUMAPALAG na sumegunda si Princess Mary Superal sa 2nd Thai Women’s Professional Golf Association 2022 Tour sixth leg THB2.5M (P3.8M) 8th Sports Authority of Thailand-Thai Women’s Tour Open Road to World Ranking Huwebes ng hapon sa Rayong Green Valley Country Club sa Rayong, Thailand.

Sa pinakamagarang laro sa tatlong araw, nagbuslo ang 25-anyos na Pinay ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) pro mula sa Dasmariñas City ng four-under par 68 sa likod ng limang birdie laban sa isang bogey.

Pero kasama ang 73 at 70 sa unang dalawang araw, may 54-hole total siyang five-under 211 upang sumegunda sa umagwat lang na apat na palo sa kaanyang si Arpichaya Yubol (68-207) upang kubrahin ang ฿223,440 (P344K). May ฿367,500 (P567K) si Yubol.

Nag-iisa lang si Superal na dayuhan sa tatlong araw na 82 manlalarong torneo. Apat na Thai ang nagtablahan para sa pangatlong puwesto na may ฿116,191 (P179K) bawat isa. (Ramil Cruz)