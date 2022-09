SLP-Team Pilipinas lalangoy sa Dubai

MALAKING hamon para kay SLP-Philippine Team head coach Bryan Estipona na pangunahan ang 13-man squad na sasabak sa Hamilton Aquatics Short Course sa Dubai, United Arab Emirates sa Oktubre 22-23.

“Unang-una po nagpapasalamat ako sa tiwalang ibinigay ng SLP sa pangunguna ni Madam Joan Mojdeh na pangunahan ko ang team. May halos tatlong linggo pa para makapagsanay at makapaghanda pero sa apat na swimmers na under sa swimming club ko, masasabi ko na talagang palaban ang mga ito,” pahayag ni Estipona sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) Usapang Sports’ Huwebes sa Behrouz Restaurant sa Timog, Quezon City na itinataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Games and Amusements Board (GAB), Pagcor at Behrouz Restaurant.

Kabilang sa mga batang tinutukoy ni Estipona na kanya ring kasama sa nasabing forum ay ang pambato ng Sharpeedo Swim Team-Caloocan na sina Andrea Kenjie Samontanes, Kathryn Leigh P. Kier at ang magkapatid na Louis Andrei at Hanna Mikaela Lim.

“Gagawin ko po ang makakaya ko, pero kahit hindi ako magmedalya, kahit ma-improved ko lang ‘yung time ko masaya na po ako at maibibida sa pamilya at sa mga sumusuporta sa akin,” pahayag ng Grade 4 student ng Baguio SPED Center.

Nakapsok si Kathryn sa 50 at 100-meter backstroke sa personal best na 46 segundo at 1:20.00, ayon sa pagkakasunod.

“Yung dati niyang time ay 52 at 1:31. Masaya ako sa kanila dahil lahat sila nag-improve ang time at napasama sa team kahit halos isang taon pa lang silang nagsasanay sa Sharpeedo,” ayon sa nasabing coach.

Kabilang din sa koponan sina Julia Ysabelle Basa, 15, at Behrouz Mohammad Mojdeh, 11, ng Paranaque Swim squad; gayundin sina Patricia Celine A. De Chavez, 17; Kristian Yugo Cabana, 12; Charles Matthew J. De Luna, 13; Lyyld Wynn O. Robles, 14; Davidmorvyn L. Gillego, 12 ; Master Charles S. Janda, 13; at Jarold Kesley R. Camique, 14; na nakabase sa Lucena City. (Annie Abad)