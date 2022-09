Shopee ligwak kay Toni

Nanawagan ang ilang shopper sa mga kapwa nila buyer ng mass uninstall at deletion ng Shopee app matapos maglabas ng teaser ang e-commerce company ng bago nitong endorser.

“FINALLY, makikilala ninyo na siya. Drop your guesses and CATCH HER tomorrow at 3PM for the big reveal!” sabi ng Shopee sa social media post nito kalakip ang teaser video.

Hindi pa man nire-reveal ng Shopee kung sino ang bago nilang brand ambassador, agad nakilala ng ilang netizen na si Toni Gonzaga ito.

Naging kontrobersyal si Toni nang iwan niya ang “Pinoy Big Brother” na matagal na niyang show sa ABS-CBN, para ikampanya si Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. nitong 2022 May elections.

Ilang netizen naman ang nabuwisit sa announcement ng Shopee sa bago nitong endorser, kung kailan din inanunsyo nitong linggo ng kompanya ang malawakang tanggalan nito ng empleyado.

“So you cut down your workforce but you’re willing to pay a traitor to this country?” sabi ng isang netizen.

“How can you have enough budge­t to hire an endorser but not retain your workers?” dagdag naman ng isa.

“Sobrang distateful to release a Toni G ad in the same week of mass layoff news,” saad pa ng isang netizen.

“Shopee Philippines firing a bunch of its employees then hiring a major apologist who charges a talent fee in the millions is some next-level yikes.”

Matapos kuyugin sa social media, kumalat ang screenshot ng pa-survey umano ng Shopee na nagtatanong sa publiko, “In your opinion, who do you think would be fit to endorse an e-commerce or online shopping app/ website?”

Samantala, mistulang nabahag ang pinangalandakang big reveal sa Shopee endorser sa Facebook at Twitter nang pagsapit ng 3:30pm ay wala pa rin ang ‘big reveal’ ng Shopee.

Sabi ni Edward Maalihan sa FB post ng Shopee tungkol sa reveal, “May time pa kayo to cancel the release Shopee” na umani ng 1,000 likes.

Tweet pa ni Honey Dae @xoxodaehone, “It’s 3PM and hindi pa nirereveal. Shopee is bothered #BoycottShopee.”

“Finally, marami nang Pinoy ang makakatipid kasi titigilan na naming ang kao-online shopping,” comment naman ng netizen na si Katryn Leonor sa post ng Shopee na may video ng endorser reveal teaser.

Dahil planado na ang lahat ay inilantad pa rin ng Shopee pasado alas-4:00 ng hapon ang kanilang pinapahulaang endorsere taliwas ito sa naunang anunsyo na gagawin nila ng alas-3:00 ng hapon. (Issa Santiago/Eileen Mencias)