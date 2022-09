Santo Papa rarampa sa Bahrain

Bibisita si Pope Francis sa Bahrain kung saan matatagpuan ang pinakamalaking Simbahang Katoliko sa Arabian peninsula sa Nobyembre.

Ayon sa Vatican, ang Santo Papa ang kauna-unahang pontiff na bibisita sa Persian Gulf country na ang mayorya ng mga mamamayan ay Muslim.

Bibisitahin ng Santo Papa ang kabisera ng Manama at lungsod ng Awali sa Nobyembre 3 hanggang 6 at dadalo sa ‘Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence’.

Nauna nang binisita ng Santo Papa ang Kazakhstan nitong unang bahagi ng Setyembre.

Samantala, pinayuhan ng kanyang doktor ang 85-anyos na Santo Papa na mag-ingat sa pagkilos dahil sa malimit na pananakit ng kanyang tuhod dahilan para gumamit siya ng wheelchair.