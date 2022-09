Ruru, Boyet matindi bakbakan sa finale ng ‘Lolong’

Dambuhala nga ang season finale ng Lolong ngayong gabi (Sept. 30).

Haharapin nga ni Ruru Madrid ang kanyang pinakamatinding laban.

Simula noong pilot airing, laging double-digit ang ratings nito gabi-gabi at nakapagtala pa ng mahigit 13 milyong TV viewers kada episode. Kinilala rin ang Lolong bilang “Best Primetime Serye” sa Gawad Pilipino Icon of the Year 2022.

Ngunit higit pa sa mga numerong ito ang naging tatak ng hit adventure-serye. Naging inspirasyon si Lolong sa mga manonood – bata man o matanda – na balikan ang kanilang mga pinahahalagahan sa buhay–hindi lang tungkol sa pagmamahal sa pamilya at mga kaibigan kundi pati na rin sa pagpapataas ng kamalayan sa pangangalaga sa kapaligiran at pagprotekta sa mga hayop.

“As actors, our goal is to entertain people. But this project has also allowed us to give inspiration and lessons to the public,” sabi ni Ruru. “Hindi po namin in-expect na ganito ninyo mamahalin ang aming programa. Gusto namin suklian iyon. Sa aming season finale week, nawa’y patuloy ninyong suportahan ang Lolong. Abangan ninyo ang mga kapana-panabik na mga tagpo,” dagdag ng Kapuso Action-Drama Prince.

Sa pamamagitan ng dugo ni Dakila na tinuturing na ‘Punong Buwaya,’ magkakaroon si Armando (Christopher) ng lakas at kapangyarihang kanyang hinahangad. Ngunit bilang kapalit, siya ay magiging kakaibang nilalang – kalahating tao at kalahating buwaya.

Mababalot ng dilim ang bayan ng Tumahan. Alam ng mga residente na kailangan nila ng isang bayani. Ngunit matagal na nilang tinalikuran si Lolong.

Dahil sa pagnanais niyang gawin ang mabuti at dahil na rin sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, matutuklasan na rin ni Lolong ang tunay na kahulugan ng pagiging bayani.

Sa tulong ng ibang mga buwaya at kapangyarihang taglay niya bilang isang Atubaw, haharapin ni Lolong si Armando. At sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Magkakaroon siya ng suporta ng mga tao at ng iba pang mga Atubaw. Sa kanyang pinakamalaking laban, paano wawakasan ni Lolong ang masasamang puwersang namumuno sa kanilang bayan?

Ang Lolong ay sa direksyon nina Rommel Penesa at Conrado Peru. (Dondon Sermino)