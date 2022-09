‘Pinta ng Bukas’ nilunsad

Nilunsad ang “Pinta ng Bukas: The HeARTful Project” para sa pinakamagagaling na visual artist ng henerasyon na ito.

Kung ikaw ay nangangarap makilala sa pagpipinta, heto na ang pagkakataon mo.

Makilahok at ipagmalaki ang galing ng Pinoy. Baka ikaw na ang magwagi ng cash prize at ang karangalan bilang kauna-unahang kampeon ng pinakamapusong painting contest ng bansa.

Fundraising din ito na makatutulong para sa edukasyon ng mga mas nangangailangan nating kababayan.

Ang grand prize sa magwawagi ng P50,000, ang 2nd placer ay P25,000, 3rd placer P15,000 at ang consolation winners will get P5,000 each.

Deadline for submission of applications is on Sept. 30 habang ang mga entries ay sa Oct. 31.

Para sa nga katanungan, mag-email sa angelo.reyes@camasa.org o sa contact No. 8562-0020 loc 123/ mobile: 0992-594-2478. (Batuts Lopez)