Patay sa hagupit ni ‘Karding’ 11 na

Umakyat na sa 11 katao ang namatay dahil sa hagupit ng bagyong Karding sa bansa noong Linggo.

Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) walo sa mga biktima ay kumpirmado na kabilang ang limang rescuer mula sa San Miguel, Bulacan at tig-isa sa Baliuag, Bulacan, Zambales at Burdeos, Quezon dahil sa pagkalunod.

Samantala, sinasabing namatay din sa bagyo pero bineperipika pa ng NDRRMC ang kaso ng lalaking taga-Zambales na naaksidente sa motorsiklo habang nasa kasagsagan ang bagyo, isang taga-Antipolo at ang pinakahuli ay ang taga-Tanay, Rizal dahil pa rin umano sa pagkalunod.

Kaugnay nito, sinabi ng NDRRMC na anim at hindi walo ang nawawala pa dahil sa bagyo. Kabilang dito ang limang mangingisda sa Mercedes, Camarines Norte at isang taga-Antipolo City.

Samantala, naitalang umabot na sa 640,963 katao o 176,337 pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa 1,372 barangay sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Cordillera.

Sa kasalukuyan, may 35 bayan at lungsod ang nasa ilalim ng state of calamity kabilang ang buong lalawigan ng Nueva Ecija at mga bayan ng Dingalan sa Aurora, Macabebe, Pampanga at San Miguel, Bulacan.

Sa pinakahuling pagtaya, umabot na sa P153,509,851.86 ang pinsala sa agrikultura sa Region 1, 4-A (Calabarzon) 5 at CAR.

Ang danyos naman sa imprastraktura ay nasa P23 milyon sa Region 1, 4-B (Mimaropa) 5 at CAR. (Kiko Cueto)