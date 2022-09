P6B DepEd deal sa suking supplier, kalkalin – Jinggoy

Ibinunyag ni Senador Jinggoy Estrada na isa sa diumano’y pinaborang supplier ng Department of Education (DepEd) ay nakasungkit ng P6 bilyong kontra para sa information and communications technology (ICT) requirements ng ahensya.

Sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee sa overpriced na laptop, inilahad ni Estrada na ilang beses na napagkalooban ng kontrata ang Advance Solutions Inc. (ASI) na may kabuuang P6 bilyong sapul pa noong 2015.

Sa laki ng nakuhang kontrata ng ASI at iba pang pinaborang mga supplier, sinabi ni Estrada na dapat i-red flag ng DepEd at imbestigahan din ng Commission on Audit (COA) ang mga ito subalit wala umanong isinagawang kahit isang pagsisiyasat sa naturang kalakaran sa ahensiya.

Kinumpirma naman ni Director Abram Abanil ng DepEd ICT Services sa pagdinig na mara­ming beses na nakakorner ng kontrata ang ASI sa ahensya. Nang tanungin ng senador kung ang mga kontrata ay iginawad sapul pa noong 2015, sinabi ni Abanil na: “As far as I know.”

Tanong pa ni Estrada sa COA: “Didn’t you have plans to investigate because red flag na ‘yan. This amounts to billions of pesos na in-award sa iisang supplier lang since 2015. Isn’t that glaring enough? It looks like something fishy is going on.”

“Bakit paboritong i-award ng DepEd sa iisang supplier lang na nagkakahalaga ng anim na bilyon?” dagdag pa ng senador.

Nangako naman si COA Supervising Auditor for the DepEd Job Aguirre Jr. na rerebyuhin nila ang nakuhang mga kontrata ng ASI.

Itinanggi naman ng kinatawan ng ASI ang alegasyon ni Estrada at iginiit na pasado ang kanilang kompanya sa bidding process noong 2013. Wala rin umano silang contract sa DepEd. (Dindo Matining)