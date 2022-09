NCR moderate risk na, 5 ospital apaw COVID patient

Klinasipika ng Department of Health (DOH) sa moderate risk ang COVID-19 mula sa low risk sa Metro Manila matapos na maitala ang pagtaas ng “daily average infections” sa loob ng nakalipas na dalawang linggo.

Ayon kay DOH officer-in-charge Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ang bagong COVID-19 cases kada araw sa bansa ay nag-average sa 2,334 mula Setyembre 22 hanggang 28 na 2% mataas kumpara sa nakalipas na linggo at 7% naman mas mataas sa nakalipas na dalawang linggo.

“So ‘pag tiningnan po natin unti-unting tumataas, NCR now is at moderate risk dahil 13 out of 17 cities and lone municipality in NCR ay nasa moderate risk din ngayon,” ani Vergeire.

Sinabi ni Vergeire na lahat naman ng lugar sa bansa ay mababa sa 50% ang hospitalization rate.

“Meron lamang pong apat o lima na lugar sa NCR kung saan nakitaan natin na medyo merong pagkapuno ang kanilang mga hospital sa kanilang ward,” ayon kay Vergeire. (Juliet de Loza-Cudia)