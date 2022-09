Mga epekto ng paglusaw sa POGO pag-aralan muna

Pagdating sa isyung Philippine Offshore Gaming Operations (POGO), hindi lamang po mga dayuhan ang nagtatrabaho doon kundi may mga kababayan din natin. Kaya naman dapat ipaalala natin ito sa mga ilang personalidad na buong tapang na nagsasabing dapat nang alisin ang POGO sa bansa.

Ano po kaya ang gagawin natin sa 90,000 manggagawa at empleyadong Pilipino kapag tuluyan na nating ipinatigil ang operasyon ng mga POGO? Saan po natin ilalagay ang mga kababayan nating ito at take note, hindi pa po kasama sa bilang ang libu-libong trabaho sa iba’t ibang industriya na masasapul din kung tuluyang mahihinto ang POGO.

Apektado rin ang mga broker ng condominium sales and rentals pati mga kasambahay o helper at personal drivers na nag-aasikaso sa mga foreign POGO workers. Ang mga POGO foreign employees po tulad ng Chinese, Vietnamese, Indonesians, Taiwanese, Malaysians, at iba pang nasyonalidad ay gumagastos ng P950 milyon araw-araw sa pagbili ng kung anu-ano sa iba’t ibang tindahan. Apektado rin ang mga negosyong ito.

Kaya gusto nating paalalahanan ang mga mambabatas natin. Mahirap pong basta-basta na lang tayo magdesisyon dahil sa ilang isyung kinasasangkutan ng POGO. Ito pong mga isyung ito tulad ng kidnapping at illegal detention, blackmail, extortion, prostitusyon at iba pang krimen na bumibiktima sa mga Chinese workers sa industriya ay kadalasang maiuugnay sa mga illegal POGO. Ang mga ito po ang nakakasira sa industriya at hindi naman iyong mga legal.

Mismong ang kilalang ekonomista at kasalukuyang chairman ng House Ways and Means Committee na si Albay Rep. Joey Salceda ay hindi pabor na alisin ang POGO sa halip sinabi niyang tutukan na lamang ng gobyerno ang pagpapatupad ng mahigpit na regulasyon sa buong POGO industry kaysa paalisin ang mga ito.

Kaya ‘wag po tayong padalos-dalos. Isipin natin ang mga kababayan nating mawawalan ng kita.

***

Abangers sa hatol ng Ombudsman vs 2 PPA exec

Himayin natin ang isyung kinasasangkutan nitong sina Francisquiel O. Mancile, Assistant General Manager ng PPA at Acting Division Manager na si Sesenio B. Sereno III. Kinasuhan sa Office of the Ombudsman ang mga ito dahil sa gross misconduct at conduct prejudicial to the service o paglabag sa Revised Penal Code.

Sa reklamo ni Genardo P. Mancio, acting manager ng Ports Police Department ng PPA, noong July 25, 2022 ay itinalaga ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista si Mancile bilang officer- in -charge (OIC) PPA.

Pagdating ng September 21 ay agad na naglabas si Mancile ng Special Order No. 602 si Mancile para sa mga reassignment at designation ng Port Police Personnel. Kabilang si Mancio, Jr. na inilipat mula sa pagiging Acting Department Manager (Superintendent) Port Police department at itinalaga bilang Station Manager A (Station Commander) ng PMO Masbate.

Pumalag si Mancio dahil wala umanong awtorisasyon na magpatupad ng ganitong kautusan si Mancile dahil ito ay nasa OIC status lamang. Bagamat may iregularidad sa order ni Mancile ay kinatigan ito ni Sereno na nagsilbi bilang Acting Manager (Superintendent) ng Port Police Department at agad ipinatupad ang naturang kautusan ni Mancile.

Inilalaban ni Mancio na panagutin sina Mancile at Sereno sa kasong administratibo, grave misconduct at conduct prejudicial to the service dahil bagamat alam na nila na may iregularidad sa inilabas na order ay agad na ipinatupad ang pagtatalaga sa mga nabanggit na posisyon.

Sa ganitong pagkakataon, malinaw na nagkakaroon ng pagmamalabis sa panig ng mga nakaupong opisyal lalo na kung sila ay nasa acting capacity lamang. Sana ay mabigyan ito ng tamang kapasyahan ng Office of the Ombudsman para manaig ang tama. Hindi natin kinukunsinti ang mga opisyales ng kahit anong tanggapan ng gobyerno na mapag-abuso. Sumunod na lang po tayo at huwag nagmamaganda!