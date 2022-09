Mga dayuhang kapitalista binawi P5B puhunan

Umabot sa $86 milyon ang kabuuang binawing investments ng mga fo­reign investor sa stock market at bond market ng Pilipinas noong Agosto.

Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, may pumasok na $791.59 milyong foreign investments sa stock at bond market ng bansa noong Agosto ngunit $877.88 milyon naman ang binawi nilang puhunan.

Ayon sa BSP, karamihan sa mga pinasok na puhunan o 76% ay pinasok sa stock market at 24% naman ang pinautang sa Bureau of the Treasury at inilagay sa treasury bills at bonds.

Mas kaunti ayon sa BSP ang kabuuang binawing puhunan ng foreign investors noong Agosto sa stock at bond market ng bansa kumpara sa $103.14 mil­yong kabuuang binawi nila noong Hulyo.

Sinasalamin ng investments ng mga dayuhan sa stock at bond market ng bansa ang kanilang kumpyansa sa ekonomiya sapagkat hindi naman sila mamumuhunan dito kung hindi sila kikita. (Eileen Mencias)